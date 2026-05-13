Первый тренер Соболева сравнил Александра с Константином Тюкавиным

Первый тренер форварда "зенита" Александра Соболева Александр Горбунов сравнил воспитанника с нападающим "Динамо" Константином Тюкавиным.
Фото: ФК "Зенит"
"Если брать статистику, то они примерно на одном уровне.
Александр и Константин играют немного по-разному. Соболев хорошо выглядит на втором этаже. Тюкавин может врываться и получать мячи за спину", - сказал Горбунов "РБ Спорт".

В текущем сезоне за клуб Константин Тюкавин провел 30 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Всего в сезоне 2025/2026 на счету Александра Соболева в данный момент — 37 игр, 12 голов и 3 результативных паса.

