Первый тренер Соболева сравнил Александра с Константином Тюкавиным

"Если брать статистику, то они примерно на одном уровне.Александр и Константин играют немного по-разному. Соболев хорошо выглядит на втором этаже. Тюкавин может врываться и получать мячи за спину", - сказал Горбунов "РБ Спорт".
В текущем сезоне за клуб Константин Тюкавин провел 30 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Всего в сезоне 2025/2026 на счету Александра Соболева в данный момент — 37 игр, 12 голов и 3 результативных паса.