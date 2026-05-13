Матчи Скрыть

Кубок Италии

Новости
Лацио
22:00
ИнтерНе начат

Талалаев - о "Балтике": проект, который может через какое-то время претендовать на трофеи

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о калининградском клубе.
Фото: ФК "Балтика"
"Балтика" — это тот проект, который может через какое-то время, не длинное, претендовать на это — борьба за первое место и трофеи.
Я надеялся, что это уже будет в этом году. Немножко переоценили свои возможности", - сказал Талалаев "Чемпионату".

В 29-м туре "Балтика" уступила "Локомотиву" на их поле 0:1, а Сергей Петров не реализовал пенальти. После поражения калининградцы остались на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 46 очками.

Заключительный матч сезона команда проведёт дома против московского "Динамо" 17 мая.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится