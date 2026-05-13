Талалаев - о "Балтике": проект, который может через какое-то время претендовать на трофеи

"Балтика" — это тот проект, который может через какое-то время, не длинное, претендовать на это — борьба за первое место и трофеи.Я надеялся, что это уже будет в этом году. Немножко переоценили свои возможности", - сказал Талалаев "Чемпионату".
В 29-м туре "Балтика" уступила "Локомотиву" на их поле 0:1, а Сергей Петров не реализовал пенальти. После поражения калининградцы остались на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 46 очками.
Заключительный матч сезона команда проведёт дома против московского "Динамо" 17 мая.