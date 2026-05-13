Дуран провел два дня в Стамбуле на фоне интереса "Галатасарая" - Fanatik

Форвард "Зенита" Джон Дуран был два дня в Стамбуле на фоне интереса к игроку от "Галатасарая".
По информации источника, колумбиец находился в турецком городе с 11 по 13 мая. Также прессе появлялась информация, что агент игрока Джонатан Эррера также находится в Турции.

Нападающий перешёл в "Зенит" зимой на правах аренды до завершения сезона. В РПЛ форвард провёл шесть матчей и забил один мяч. Ещё три встречи и один гол у него в Кубке России.

