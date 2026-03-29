Адиев высказался о возможном уходе из "Крыльев Советов"

"Да нет таких разговоров. Решает всё руководство, если оно посчитает нужным, то сделает.Если нет, то я со своей стороны работаю, профессионально отношусь к своим обязанностям. Но всегда решение за руководством, и какое бы оно ни приняло, я приму это с большим достоинством", - сказал Адиев "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Крылья Советов" хотят расторгнуть контракт с Магомедом Адиевым.
Российский специалист является главным тренером самарского клуба с начала июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 31 матч, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
На данный момент "Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.