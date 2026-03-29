Чайка
0 - 1 0 1
Челябинск1 тайм
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

Сперцян пропустит матч сборной Армении против Белоруссии

Игрок "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян не сыграет против национальной команды Белоруссии.
Полузащитник не вошел в заявку сборной Армении на матч против Белоруссии. Ранее главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что футболист имеет небольшое повреждение.

Сегодня, 29 марта, состоится товарищеский матч национальных команд Армении и Белоруссии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Всего за сборную своей страны Эдуард Сперцян провел 40 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

