Сперцян пропустит матч сборной Армении против Белоруссии

Игрок "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян не сыграет против национальной команды Белоруссии.

Фото: Getty Images

Полузащитник не вошел в заявку сборной Армении на матч против Белоруссии. Ранее главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что футболист имеет небольшое повреждение.



Сегодня, 29 марта, состоится товарищеский матч национальных команд Армении и Белоруссии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.



Всего за сборную своей страны Эдуард Сперцян провел 40 матчей, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.