Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
0 - 1 0 1
Челябинск1 тайм
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

Тренер "Зенита" высказался о трансфере Дивеева

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о защитнике клуба Игоре Дивееве.
Фото: ФК "Зенит"
Анатолий Тимощук надеется, что футболист будет прогрессировать.

"Для него переезд в Петербург был осознанным выбором. Думаю, ни Дивеев, ни команда от этого не прогадали.
Надеемся, что, несмотря на достаточно большой опыт, Игорь будет ещё прибавлять", - сказал Тимощук "Чемпионату".

В начале января 2026 года петербургский "Зенит" и московский ЦСКА провели обмен нападающего Лусиано Гонду на защитника Игоря Дивеева.

В текущем сезоне за сине-бело-голубых российский футболист провел 6 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится