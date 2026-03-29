Тренер "Зенита" высказался о трансфере Дивеева

"Для него переезд в Петербург был осознанным выбором. Думаю, ни Дивеев, ни команда от этого не прогадали.Надеемся, что, несмотря на достаточно большой опыт, Игорь будет ещё прибавлять", - сказал Тимощук "Чемпионату".
В начале января 2026 года петербургский "Зенит" и московский ЦСКА провели обмен нападающего Лусиано Гонду на защитника Игоря Дивеева.
В текущем сезоне за сине-бело-голубых российский футболист провел 6 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца июня 2029 года.