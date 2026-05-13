Азмун может вернуться в Россию этим летом

"Сердар всегда рад вернуться в Россию! Возвращение этим летом, конечно, возможно. Если поступит хорошее предложение от клуба из РПЛ, то мы его рассмотрим.На данный момент конкретных предложений по Азмуну нет, но он всегда был интересен российским клубам", - сказал Хагитали Sport24.
Сердар Азмун выступал в составе казанского "Рубина", петербургского "Зенита" и "Ростова". Всего в РПЛ нападающий провел 208 матчей, забил 85 голов и отдал 38 результативных передач.
На данный момент 31-летний футболист выступает в составе "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.