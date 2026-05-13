Гаранин поделился информацией о настрое команды на последний тур РПЛ

Главный тренер "Пари НН" Вадим Гаранин рассказал о состоянии команды перед 30-м туром РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"Нашей задачей будет через тренировочный процесс дать им активацию физического состояния.
То же касается и психологии. Понимаю, что это сложно, особенно когда ударили, как молотом по голове", - приводит слова Гаранина официальный сайт клуба.

В 29 туре Российской Премьер-Лиги "Пари НН" на домашнем стадионе уступил ЦСКА со счетом 1:2, пропустив два мяча за одну минуту. По итогам 29 сыгранных туров команда Вадима Гаранина занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками. В заключительном туре волжане сыграют на выезде с казанским "Рубином". Напомним, что ранее из РПЛ вылетел "Сочи", досрочно лишившись шансов на спасение.

