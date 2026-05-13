Гришин - об Игдисамове: команда играет плохо

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался об и.о. главного тренера "армейцев" Дмитрие Игдисамове.
Фото: ПФК ЦСКА
"Команда играет плохо.
Можно не подготовить команду физически, но команда две игры проваливает тактически. А тактическую подготовку можно за неделю сделать", - сказал Гришин "Матч ТВ".

Дмитрий Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после увольнения Фабио Челестини.

После 29 туров ЦСКА с 48 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре чемпионата команда сыграет дома с "Локомотивом" (3-е место, 53 очка). Все матчи 30 тура Премьер-Лиги пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в одно время — 18:00 мск.

