Тренер "Зенита" назвал причины прогресса Соболева

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
Анатолий Тимощук заявил, что на прогресс Александра Соболева повлияли трансфер Джона Дурана и прошедшая адаптация.

"Во-первых, у него прошла адаптация. С такой конкуренцией, как в "Зените", любому футболисту не будет просто.
Думаю, что приезд Джона Дурана, нападающего европейского уровня, с опытом выступлений в английской Премьер-лиге, этому всплеску у Соболева тоже содействовал", - сказал Тимощук "Чемпионату".

Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. После возобновления текущего сезона нападающий провел 6 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Джон Дуран перешел в "Зенит" в начале февраля 2026 на правах аренды из "Аль-Насра". Всего за сине-бело-голубых форвард провел 6 матчей и забил 2 гола.

