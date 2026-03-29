Тренер "Зенита" назвал причины прогресса Соболева

"Во-первых, у него прошла адаптация. С такой конкуренцией, как в "Зените", любому футболисту не будет просто.Думаю, что приезд Джона Дурана, нападающего европейского уровня, с опытом выступлений в английской Премьер-лиге, этому всплеску у Соболева тоже содействовал", - сказал Тимощук "Чемпионату".
Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. После возобновления текущего сезона нападающий провел 6 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Джон Дуран перешел в "Зенит" в начале февраля 2026 на правах аренды из "Аль-Насра". Всего за сине-бело-голубых форвард провел 6 матчей и забил 2 гола.