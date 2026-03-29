Спортдир "Балтики": Талалаев мог бы найти себя во многих клубах мира

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян высказался о главном тренере клуба Андрее Талалаеве.

Армен Маргарян заявил, что может легко представить Андрея Талалаева в качестве главного тренера зарубежного клуба."Легко могу Андрея Викторовича представить в зарубежном клубе. Во-первых, он отлично знает итальянский и английский языки, он харизматичный и уверенный тренер.Российский специалист является главным тренером калининградской "Балтики" с начала сентября 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 30 матчей, одержала 14 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.Во время игровой карьеры Андрей Талалаев являлся футболистом итальянского "Тревизо". Нападающий выступал за клуб с 1997 по 1999 год.