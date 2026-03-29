"Зенит" может провести товарищеский матч в Швейцарии

"Мы можем сыграть с "Зенитом" в сентябрьскую паузу на игры сборных. Пока нет конкретной даты и места этого матча. Мы общаемся. Возможно, получится пригласить "Зенит" сыграть у нас в Швейцарии", - сказал Константин.
Ранее появилась информация о том, что "Зенит" и "Сьон" обсуждают возможность проведения товарищеской игры осенью этого года.
Напомним, в последний раз команды встречались в Санкт-Петербурге 6 сентябре 2025 года. Матч проходил на стадионе "Газпром Арена" и завершился разгромным поражением швейцарцев со счетом 2:5.
Источник: Sport24