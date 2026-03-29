Агент допустил переход Салаха в "Зенит"

- Салах будет свободным агентом, поэтому у него будет много предложений. Вполне возможно, если "Зенит" сделает ему хорошее предложение, то он может его принять, но конкуренция за игрока будет большой, потому что желающих много, - передаёт слова агента "Советский спорт".
Ранее нападающий официально подтвердил, что покинет английский клуб по завершении сезона. В прессе среди возможных вариантов продолжения карьеры фигурируют клубы из Саудовской Аравии.
В текущем сезоне Салах принял участие в 22 матчах чемпионата Англии, записав на свой счёт 5 голов и 6 результативных передач.