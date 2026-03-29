Чайка
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4 1 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
УралЗавершен

Агент допустил переход Салаха в "Зенит"

Паулу Барбоза высказался о возможном будущем Мохамеда Салаха и допустил вариант с его переходом в "Зенит".
По словам португальского агента, многое будет зависеть от предложений, которые получит египетский форвард после ухода из "Ливерпуля".

- Салах будет свободным агентом, поэтому у него будет много предложений. Вполне возможно, если "Зенит" сделает ему хорошее предложение, то он может его принять, но конкуренция за игрока будет большой, потому что желающих много, - передаёт слова агента "Советский спорт".

Ранее нападающий официально подтвердил, что покинет английский клуб по завершении сезона. В прессе среди возможных вариантов продолжения карьеры фигурируют клубы из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Салах принял участие в 22 матчах чемпионата Англии, записав на свой счёт 5 голов и 6 результативных передач.

