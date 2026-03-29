Агент допустил переход Салаха в "Зенит"

Фото: Getty Images

- Салах будет свободным агентом, поэтому у него будет много предложений. Вполне возможно, если " Зенит " сделает ему хорошее предложение, то он может его принять, но конкуренция за игрока будет большой, потому что желающих много, - передаёт слова агента "Советский спорт"

По словам португальского агента, многое будет зависеть от предложений, которые получит египетский форвард после ухода из "Ливерпуля".Ранее нападающий официально подтвердил, что покинет английский клуб по завершении сезона. В прессе среди возможных вариантов продолжения карьеры фигурируют клубы из Саудовской Аравии.В текущем сезоне Салах принял участие в 22 матчах чемпионата Англии, записав на свой счёт 5 голов и 6 результативных передач.