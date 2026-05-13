Агент бывшего тренера "Спартака" не исключил, что его клиент может возглавить ЦСКА

Андреа Д’Амико, агент экс-наставника "Спартака" Паоло Ваноли, ответил, может ли специались возглавить ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
ЦСКА сейчас в поисках главного тренера? Паоло был бы готов вернуться в Москву. Поэтому, конечно, это возможно. Если у "Спартака" есть тренер и от них нет предложения, то почему нет?" - цитирует агента Sport24.

Напомним, итальянский специалист Паоло Ваноли возглавлял московский "Спартак" с 17 декабря 2021 по 9 июня 2022 года.

4 мая ЦСКА официально объявил об уходе с поста главного тренера Фабио Челестини. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности наставника "армейцев" был назначен Дмитрий Игдисамов.

