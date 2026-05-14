Лукин: Челестини очень многое дал ЦСКА и лично мне, раскрыл меня

- Я безумно благодарен Фабио. Он очень многое дал всей команде и лично мне, раскрыл меня.
Мне кажется, в первой части чемпионата про нас кто только не говорил, что мы лучшая команда, показываем лучший футбол, лучший стиль игры. Желаем ему только удачи, - цитирует Лукина "Матч ТВ".
Фабио Челестини был главным тренером ЦСКА с лета 2025 года, под его руководством красно-синие стали обладателями Суперкубка России. В мае руководство клуба отправило специалиста в отставку, исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду "армейцев".
По итогам 29 сыгранных туров ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 48 набранными очками в своем активе. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги красно-синие сыграют на домашнем стадионе с московским "Локомотивом".