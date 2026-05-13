Полузащитник "Ростова" может перейти в "Локомотив" или "Краснодар"

Игрок ростовчан может сменить клубную прописку.
По информации источника, полузащитник "Ростова" Алексей Миронов может перейти этим летом в "Локомотив" или "Краснодар".

Сообщается, что главным фактором, от которого зависит переход, станет будущее хавбека "железнодорожников" Артема Карпускаса.

Миронов является воспитанником академии "Локомотива". В "Ростов" игрок перешел летом 2022 года, действующий контракт с клубом до конца декабря 2027 года. В текущем сезоне 26-летний хавбек провел в составе ростовской команды 30 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Источник: "СЭ"

