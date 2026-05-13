"Зенит" и ЦСКА проявляют интерес к 18-летнему бразильскому хавбеку - "Чемпионат"

Юный бразилец может продолжить карьеру в РПЛ.
По данным источника, три клуба РПЛ, включая "Зенит" и ЦСКА, изучают возможность приобретения 18-летнего полузащитника бразильского "Спорт Ресифи" Зе Лукаса.

Сообщается, что высокая трансферная стоимость может стать препятствием для приобретения игрока. Отмечается, что нынешний клуб оценивает своего футболиста в 8-10 млн евро.

В 2025 году хавбек выиграл юношеский (U17) чемпионат Южной Америки в составе сборной Бразилии. В этом сезоне Серии В Зе Лукас принял участие в 14 матчах во всех турнирах.

Источник: "Чемпионат"

