По данным источника, три клуба РПЛ, включая "Зенит" и ЦСКА, изучают возможность приобретения 18-летнего полузащитника бразильского "Спорт Ресифи" Зе Лукаса.
Сообщается, что высокая трансферная стоимость может стать препятствием для приобретения игрока. Отмечается, что нынешний клуб оценивает своего футболиста в 8-10 млн евро.
В 2025 году хавбек выиграл юношеский (U17) чемпионат Южной Америки в составе сборной Бразилии. В этом сезоне Серии В Зе Лукас принял участие в 14 матчах во всех турнирах.
Источник: "Чемпионат"
"Зенит" и ЦСКА проявляют интерес к 18-летнему бразильскому хавбеку - "Чемпионат"
