Григорян оценил шансы "Сочи"

Российский футбольный тренер и эксперт Александр Григорян выделил проблемы "Сочи". Команда потерпела шесть поражений в Премьер-Лиге подряд.
По мнению Григоряна, сочинцы могли выиграть матч с "Рубином". Игра 23 тура завершилась минимальной победой казанцев.

"Это называется крайняя степень неуверенности в себе, что является приговором для команды.

"Сочи" мог не только отыграться, но и выиграть у "Рубина". Моменты команда создавала, но ничего не смогла реализовать. Когда ты смотришь на результаты и турнирную таблицу, то понимаешь, что это не несчастный случай.

Наверное, сочинцам надо принять эту ситуацию, раскрепоститься и играть до конца", — передаёт слова Григоряна "Матч ТВ".

По итогам 23 туров "Сочи" с 9 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание команды от идущего 15-м "Оренбурга" составляет 10 баллов. В следующем туре "Сочи" сыграет в гостях с ЦСКА (5-е место, 42 очка). Встреча состоится 12 апреля.

