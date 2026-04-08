Быстров: у "Краснодара" появился характер. Раньше им не хватало стержня

"Есть факт, что у "Краснодара" появился характер. Они вытягивают матчи на зубах — даже когда тяжело и нужно терпеть, страдать. У них это получается. Раньше у "Краснодара" не хватало стержня, а он приобретается только за счет опыта и мастерства.
Окрепли Сперцян, Кривцов, Черников — свои ребята. И получился хороший симбиоз с качественными иностранцами, тренером. Мы видим и красивый футбол "Краснодара", дома они просто разрывают", - сказал Быстров.
За восемь туров до окончания текущего розыгрыша чемпионата России "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу. Команда Мурада Мусаева одержала 16 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела три поражения в 23 матчах. "Быки" набрали 52 очка и на один балл опережают петербургский "Зенит", идущий вторым.
Напомним, по итогам прошлого сезона краснодарцы стали чемпионами страны, впервые в своей истории завоевав золотые медали Российской Премьер-Лиги.
Источник: "СЭ"