Непомнящий прокомментировал победу ЦСКА над "Крыльями Советов"

"Не всё в порядке и есть над чем работать.Кажется, в атаке чуть налаживается, но в обороне нужно работать. "Крылья" сегодня не являются лакмусовой бумажкой", - сказал Непомнящий "Чемпионату".
7 апреля состоялся матч "Крылья Советов" - ЦСКА в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Поединок проходил на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершился крупной победой "армейцев" со счетом 5:2. Хет-триком в составе команды Фабио Челестини отметился нападающий Лусиано Гонду. Также по голу забили полузащитники Иван Обляков и Матвей Кисляк.