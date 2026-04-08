Карпин назвал одного из самых ярких современных тренеров

Так бы провел один день с Клоппом. Потому что я считаю его одним из самых ярких тренеров в плане подхода к игрокам, мотивации, настроенный прессинг в "Ливерпуле" и "Боруссии" был один из лучших", - сказал Карпин.
Юрген Клопп возглавлял дортмундскую "Боруссию" с 2008 по 2015 год. Под его руководством команда завоевала пять различных титулов, включая две победы в чемпионате Германии, а также выходила в финал Лиги чемпионов.
Главным тренером "Ливерпуля" немецкий специалист работал с 2015 по 2024 год, выиграв с англичанами 8 трефеев. С января 2025-го Клопп занимает пост руководителя отдела глобального футбола в компании Red Bull.
Источник: ТАСС