Карпин назвал одного из самых ярких современных тренеров

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кого он считает одним из самых ярких тренеров.
"Если говорить, к кому бы я хотел попасть как тренер, то у Гвардиолы я был на стажировке.

Так бы провел один день с Клоппом. Потому что я считаю его одним из самых ярких тренеров в плане подхода к игрокам, мотивации, настроенный прессинг в "Ливерпуле" и "Боруссии" был один из лучших", - сказал Карпин.

Юрген Клопп возглавлял дортмундскую "Боруссию" с 2008 по 2015 год. Под его руководством команда завоевала пять различных титулов, включая две победы в чемпионате Германии, а также выходила в финал Лиги чемпионов.

Главным тренером "Ливерпуля" немецкий специалист работал с 2015 по 2024 год, выиграв с англичанами 8 трефеев. С января 2025-го Клопп занимает пост руководителя отдела глобального футбола в компании Red Bull.

Источник: ТАСС

