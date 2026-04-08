"Если он лидер, то команде ничего не светит". Быстров - об игроке "Спартака"

Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров считает, что в команде нет яркого лидера.
Фото: ФК "Спартак"
"У "Спартака" нет лидера. Барко что-то пытается тащить на себе, но четкой объединяющей фигуры нет. Команда ровненькая. Максименко давно в клубе? Если он лидер, то команде ничего не светит", - цитирует Быстрова "СЭ".

По итогам 23 прошедших туров московский "Спартак" набрал 41 очко и по-прежнему располагается на шестой строчке в турнирной таблице. За восемь туров до конца текущего чемпионата красно-белые отстают от призовой тройки на три балла.

В воскресенье, 12 апреля, "Спартак" сыграет на выезде против "Ростова" в рамках 24-го тура РПЛ.

