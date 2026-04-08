Радимов дал комментарий по поводу дисквалификации Талалаева

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о дисквалификации главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
"Андрюша сам помешал своей команде бороться, мне кажется, за эти медали
. Будь он рядом, вот другая была бы история. И теперь подумаем — стоило ему тогда выбивать этот мяч в игре с ЦСКА?" - сказал Радимов "РБ Спорт".

Ранее Талалаев получил дисквалификацию на четыре матча после инцидента в игре с ЦСКА, когда помешал введению мяча в игру, что привело к конфликту на поле. В 23-туре "Балтика" сыграла вничью с махачкалинским "Динамо" 2:2.

На данный момент "Балтика" с 43 очками располагается на 4 месте турнирной таблицы РПЛ. В прошлом сезоне команда выиграла Первую лигу.

