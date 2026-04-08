"Краснодар не кажется непобедимым". Вратарь "Динамо" - о предстоящем финале Пути РПЛ

Все внимание на этот турнир. Понимаем, что есть хорошие шансы против "Краснодара" — он не кажется непобедимым", - сказал Расулов.
Сегодня, 8 апреля, состоится матч между "Динамо" и "Краснодаром" в рамках финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и начнется в 18:15 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым.
Отметим, по статистике личных встреч бело-голубые уступают краснодарцам: 10 побед, 7 ничьих и 17 поражений.
