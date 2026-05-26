Сафонов вошел в топ-10 вратарей мира по версии L’Equipe

L’Equipe расположил российского голкипера на десятом месте в списке лучших вратарей мира.



Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 26 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Трансферная стоимость голкипера по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.



Источник: Actu Foot