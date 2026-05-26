Матчи Скрыть

Помазун высказался об отбитых пенальти в Суперфинале Кубка России

Голкипер "Спартака" Илья Помазун высказался о серии пенальти в Суперфинале Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
Футболист рассказал, что прыгал по шпаргалке во время ударов игроков "Краснодара".

- Перед серией пенальти вы спрятали бутылку с приклеенной к ней подсказкой, и все это спрятали в полотенце.

- Да, там были нанесены предполагаемые стороны, в которые будут бить футболисты соперника. Из тех, кто не забил у "Краснодара", все совпало? Да. Я прыгал по шпаргалке, - сказал Помазун "РБ Спорту".

24 мая состоялся матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча проходила на стадионе "Лужники". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).

11-метровые удары не смогли забить футболисты "быков" Хуан Боселли и Кевин Ленини.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится