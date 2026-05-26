Помазун высказался об отбитых пенальти в Суперфинале Кубка России

- Перед серией пенальти вы спрятали бутылку с приклеенной к ней подсказкой, и все это спрятали в полотенце.
- Да, там были нанесены предполагаемые стороны, в которые будут бить футболисты соперника. Из тех, кто не забил у "Краснодара", все совпало? Да. Я прыгал по шпаргалке, - сказал Помазун "РБ Спорту".
24 мая состоялся матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча проходила на стадионе "Лужники". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).
11-метровые удары не смогли забить футболисты "быков" Хуан Боселли и Кевин Ленини.