Глебов высказался об игре ЦСКА после зимней паузы

"Наверное, какого-то конкретного объяснения нет. Все видели, что мы не бросали играть, делали это, как могли. У нас не было футболиста, который сказал бы: "Я не хочу, не могу играть". Мы выкладывались, каждый хотел выиграть и делал все на поле ради этого", - сказал Глебов "Матч ТВ".
В марте подопечные Фабио Челестини провели 6 матчей, одержали 2 победы и потерпели 4 поражения во всех турнирах.
На данный момент московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 23-х матчах. В начале мая "армейцы" сыграют против "Спартака" в рамках финала Пути регионов Кубка России.