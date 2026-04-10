Семин высказался о предстоящем матче "Зенит" - "Краснодар"

"В таких матчах не бывает фаворитов. Но, наверное, психологически "Краснодар" в лучшей форме после кубковых матчей. "Краснодар" хочет завоевать Кубок России и чемпионство, а "Зенит" - исправиться за вылет из Кубка.
Матч будет жестокий и интересный. В какой-то мере, эта игра определит чемпиона, хотя команды из низа таблицы продолжают преподносить сюрпризы", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".
В воскресенье, 12 апреля, состоится матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент "быки" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с 51 баллом в своем активе.