Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
19:30
НефтехимикНе начат

Сёмин назвал катастрофой невыход сборной Италии на чемпионат мира

Российский футбольный тренер Юрий Сёмин оценил непопадание сборной Италии в финальную стадию чемпионата мира по футболу.
Фото: Getty Images
Итальянцы не сумели квалифицироваться в групповой этап мирового первенства третий раз подряд.

"Это катастрофа и сборной, и лиги. Всё справедливо, и правильно, что президент федерации сам решил уйти. Команда действительно очень слабо сыграла, причём не только с рядовой Боснией.

На этом чемпионате мира будет много команд ниже среднего уровня. Мне не нравится расширение турнира до 48 сборных. А Италия даже при таком количестве туда не попала", — отметил Сёмин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

В полуфинале стыков за выход в финальную стадию ЧМ-2026 сборная Италии выиграла у Северной Ирландии (2:0). В финале плей-офф итальянцы уступили национальной команде Боснии и Герцеговины (1:1, по пенальти 1:4).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится