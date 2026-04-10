Сёмин назвал катастрофой невыход сборной Италии на чемпионат мира

"Это катастрофа и сборной, и лиги. Всё справедливо, и правильно, что президент федерации сам решил уйти. Команда действительно очень слабо сыграла, причём не только с рядовой Боснией.
На этом чемпионате мира будет много команд ниже среднего уровня. Мне не нравится расширение турнира до 48 сборных. А Италия даже при таком количестве туда не попала", — отметил Сёмин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
В полуфинале стыков за выход в финальную стадию ЧМ-2026 сборная Италии выиграла у Северной Ирландии (2:0). В финале плей-офф итальянцы уступили национальной команде Боснии и Герцеговины (1:1, по пенальти 1:4).