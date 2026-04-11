Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 2 1 2
Ахмат2 тайм
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
0 - 1 0 1
Енисей1 тайм
Черноморец
16:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Мостовой не считает "Краснодар" фаворитом в матче против "Зенита"

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ "Зенит" - "Краснодар".
"Зенит" остается претендентом на чемпионство. Уверен, что игра с "Краснодаром" будет отличаться от того, что было со "Спартаком" в Кубке.

В прошлом году "Зенит" у себя дома разгромил "Краснодар". И в этот раз они обязаны побеждать. Но вопрос, отойдут ли они от поражения в Кубке России. Я не считаю "Краснодар" фаворитом в матче с "Зенитом". Шансы 50 на 50", - сказал Мостовой.

"Зенит" примет у себя дома в Санкт-Петербурге "Краснодар" завтра, 12 апреля. Центральная встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. На мачт получила назначение судейская бригада Сергея Карасева.

"Зенит" находится на втором месте после 23 туров РПЛ и отстает от лидирующего в чемпоинате "Краснодара" на одно очко.

Источник: "СЭ"

