Мостовой не считает "Краснодар" фаворитом в матче против "Зенита"

В прошлом году "Зенит" у себя дома разгромил "Краснодар". И в этот раз они обязаны побеждать. Но вопрос, отойдут ли они от поражения в Кубке России. Я не считаю "Краснодар" фаворитом в матче с "Зенитом". Шансы 50 на 50", - сказал Мостовой.
"Зенит" примет у себя дома в Санкт-Петербурге "Краснодар" завтра, 12 апреля. Центральная встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. На мачт получила назначение судейская бригада Сергея Карасева.
"Зенит" находится на втором месте после 23 туров РПЛ и отстает от лидирующего в чемпоинате "Краснодара" на одно очко.
Источник: "СЭ"