Экс-гендир "Спартака" ответил, в каком компоненте "Зенит" превосходит "Краснодар"

- В таких матчах, считаю, на первое место выходит даже не мастерство футболистов, а психология и нервы. И вот и будем здесь смотреть на команды по психологии, по настрою. В этом плане, мое мнение, у "Зенита" лучше дела обстоят, - цитирует Заварзина "Матч ТВ".
Сегодня, 12 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе примет "Краснодар" - стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.
По итогам 23 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы занимают второе место с 51 баллом в своем активе. Напомним, что краснодарцы являются действующими чемпионами России, а петербуржцы по итогам прошлого сезона завоевали серебряные медали чемпионата страны.