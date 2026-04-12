Экс-гендир "Спартака" ответил, в каком компоненте "Зенит" превосходит "Краснодар"

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о предстоящем матче "Зенит" - "Краснодар".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Заварзина, "Зенит" превосходит "Краснодар" в психологии и настрое - а это важные компоненты в подобных матчах.

- В таких матчах, считаю, на первое место выходит даже не мастерство футболистов, а психология и нервы. И вот и будем здесь смотреть на команды по психологии, по настрою. В этом плане, мое мнение, у "Зенита" лучше дела обстоят, - цитирует Заварзина "Матч ТВ".

Сегодня, 12 апреля, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе примет "Краснодар" - стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.

По итогам 23 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы занимают второе место с 51 баллом в своем активе. Напомним, что краснодарцы являются действующими чемпионами России, а петербуржцы по итогам прошлого сезона завоевали серебряные медали чемпионата страны.

