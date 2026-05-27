Абаев: сборные Египта и Буркина-Фасо - топ-соперники для России

"В этот раз работу РФС по поиску соперников можно оценить высоко. С нами согласились сыграть очень классные сборные.
Египет и Буркина-Фасо - топ-соперники для сборной России. Жду от нашей сборной только игры на победу", - сказал Абаев Metaratings.
Завтра, 28 мая, состоится товарищеский матч сборных Египта и России. Встреча пройдет на "Каирском международном стадионе". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.
5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Буркина-Фасо, 9 июня - со сборной Тринидада и Тобаго.