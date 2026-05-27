Семин назвал лучшего тренера сезона РПЛ

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин назвал лучшего тренера сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист заявил, что Сергей Семак является лучшим тренером сезона РПЛ.

"Лучший тренер сезона - это тот, кто выигрывает этот сезон. А выиграл чемпионат в этом сезоне Семак. Он лучший тренер.
Он выиграл в сложной ситуации. "Зенит" отставал на пять очков, но Семак нашел выход, и они опять выиграли чемпионат", - сказал Семин "Матч ТВ".

Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с конца мая 2018 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 41 матч, одержала 29 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2030 года.

