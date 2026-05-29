В "ПСЖ" приняли окончательное решение по Батракову - источник

"ПСЖ" настроен подписать полузащитника " Локомотива " Алексея Батракова.

В парижском клубе уже приняли решение по трансферу российского футболиста. Как сообщает телеграм-канал "Mash на спорте", представители чемпиона Франции ведут активный диалог со стороной 20-летнего хавбека. Отмечается, что переговоры продвигаются, а сам Батраков рассматривается как один из приоритетных вариантов для усиления состава.



Сообщается, что футболист отказался от предложения турецкого "Галатасарая", несмотря на выгодные финансовые условия. Игрок рассчитывает продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.

