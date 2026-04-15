Футболист "Локомотива" признал проблемы в игре команды

Зелимхан Бакаев прокомментировал выступление "Локомотива" после возобновления сезона и оценил текущие результаты команды.
Фото: ФК "Локомотив"
Полузащитник дал понять, что в клубе не считают весенний отрезок удачным, несмотря на положение в таблице.

- Не сказал бы, что мы довольны игрой весной. Но ещё есть игры, чтобы исправить. Хоть мы и на третьем месте, но надо работать, - приводит слова Бакаева "Чемпионат".

После паузы в чемпионате москвичи провели пять встреч: команда сумела выиграть лишь однажды, ещё дважды уступила и столько же раз делила очки с соперниками.

На данный момент "Локомотив" располагается в тройке лидеров, имея в активе 45 баллов. Ближайший матч "железнодорожники" проведут на выезде - 18 апреля команда встретится с "Оренбургом".

