Футболист "Локомотива" признал проблемы в игре команды

- Не сказал бы, что мы довольны игрой весной. Но ещё есть игры, чтобы исправить. Хоть мы и на третьем месте, но надо работать, - приводит слова Бакаева "Чемпионат".
После паузы в чемпионате москвичи провели пять встреч: команда сумела выиграть лишь однажды, ещё дважды уступила и столько же раз делила очки с соперниками.
На данный момент "Локомотив" располагается в тройке лидеров, имея в активе 45 баллов. Ближайший матч "железнодорожники" проведут на выезде - 18 апреля команда встретится с "Оренбургом".