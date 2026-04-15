Игрок "Рубина" оценил новости об интересе к нему со стороны топ-клубов РПЛ

Защитник "Рубина" Илья Рожков рассказал, как относится к новостям о своём потенциальном переходе в топ-клубы Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Рубин"
Рожков является воспитанником "Рубина" и за основную команду казанцев выступает с 2023 года. По мнению футболиста, появление таких заголовков означает, что он движется в правильном направлении.

"Если такие слухи ходят, возможно, какой-то интерес действительно есть. Это значит, что я двигаюсь в правильном направлении.

Сам я просто продолжаю выполнять свою работу. С толку подобные новости не сбивают, стараюсь не читать медиа", — передаёт слова Рожкова "Чемпионат".

В текущем сезоне Илья Рожков на данный момент провёл 30 матчей, в которых отдал 2 результативных паса. Контракт футболиста с "Рубином" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5 млн евро.

