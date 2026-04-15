"Зенит" обратился в ЭСК по одному эпизоду матча с "Краснодаром"

Санкт-петербургский "Зенит" попросил Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценить один эпизод матча 24 тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
Речь идёт о красной карточке полузащитника питерцев Педро, показанной на 79 минуте за нарушение футболиста на хавбеке и капитане краснодарцев Эдуарде Сперцяне.

Главный арбитр встречи Сергей Карасёв принял решение удалить Педро после просмотра видеоповтора эпизода. "Зенит" сомневается в легитимности данного решения и просит ЭСК на ближайшем заседании рассмотреть эпизод.

