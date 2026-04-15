Жуков выступает за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

"Я сторонник постепенного ужесточения лимита на легионеров. Нужно предоставлять больше возможностей играть нашим ребятам и воспитанникам клубов.
Мы видим, что в некоторых клубах РПЛ основу составляют россияне", — отметил Жуков в беседе со "Спорт-Экспрессом".
13 апреля Министерство спорта Российской Федерации опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в РПЛ. Согласно нему, количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне 2026/2027 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранцев.