Жуков выступает за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР), болельщик "Спартака" Александр Жуков поддержал ужесточение лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
По мнению Жукова, нужно предоставлять больше шансов молодым россиянам.

"Я сторонник постепенного ужесточения лимита на легионеров. Нужно предоставлять больше возможностей играть нашим ребятам и воспитанникам клубов.

Мы видим, что в некоторых клубах РПЛ основу составляют россияне", — отметил Жуков в беседе со "Спорт-Экспрессом".

13 апреля Министерство спорта Российской Федерации опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в РПЛ. Согласно нему, количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне 2026/2027 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранцев.

