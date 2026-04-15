Кутепов ответил, считает ли себя легендой "Спартака"

Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов ответил на вопрос о том, соответствует ли статусу легенды красно-белых.
Фото: ФК "Велес"
Цвета "Спартака" Кутепов защищал с 2012 по 2022 год.

"Наиграл ли я на статус легенды "Спартака"? Это смотря, с кем сравнивать. Если взять Титова или Аленичева, то я сомневаюсь, что даже близко подошёл к их статусу.

В целом, нет, я не считаю себя легендой. На мой взгляд, легенда — это что-то недостижимое. Я сам человек простой, и мне это слово как-то слух режет, что ли. Это навешивает много ярлыков, ответственности, что особо и не нужно", — отметил Кутепов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

В составе "Спартака" Илья Кутепов провёл 114 матчей, в которых забил 2 мяча. С красно-белыми он выиграл чемпионат (2016/2017), Суперкубок (2017) и Кубок России (2021/2022).

