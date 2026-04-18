"Рубин" - "Акрон": на каком канале и когда смотреть матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 18 апреля, состоится матч между казанским "Рубином" и тольяттинским "Акроном" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "Ак Барс Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.
На данный момент "Рубин" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. "Акрон" располагается на 12-й строчке с 22 баллами в своем активе.