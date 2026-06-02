Гришин считает неочевидным выбор ЦСКА в пользу Игдисамова

"Моя позиция не меняется — в ЦСКА должен работать топовый тренер. Ситуация говорит, что либо у клуба нет денег, либо хороший тренер не пошёл в ЦСКА.
Назначили Игдисамова и назначили. Команда будет бороться с четвёртое по восьмое место — другого не вижу. С этим составом ниже восьмого места не упасть с любым тренером", — отметил Гришин в беседе с "Чемпионатом".
Прошлый сезон ЦСКА завершил на пятом месте в Российской Премьер-Лиге. Дмитрий Игдисамов исполнял обязанности главного тренера армейцев с 4 мая, после увольнения Фабио Челестини, по конец сезона.