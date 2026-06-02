Гришин считает неочевидным выбор ЦСКА в пользу Игдисамова

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о назначении главным тренером команды Дмитрия Игдисамова.
Фото: ПФК ЦСКА
Гришин считает, что армейцев должен возглавлять специалист категории "топ".

"Моя позиция не меняется — в ЦСКА должен работать топовый тренер. Ситуация говорит, что либо у клуба нет денег, либо хороший тренер не пошёл в ЦСКА.

Назначили Игдисамова и назначили. Команда будет бороться с четвёртое по восьмое место — другого не вижу. С этим составом ниже восьмого места не упасть с любым тренером", — отметил Гришин в беседе с "Чемпионатом".

Прошлый сезон ЦСКА завершил на пятом месте в Российской Премьер-Лиге. Дмитрий Игдисамов исполнял обязанности главного тренера армейцев с 4 мая, после увольнения Фабио Челестини, по конец сезона.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится