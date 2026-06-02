Тренерский штаб Шварца в "Динамо" пополнили три специалиста

"Пепе, Иван Карандашов и Гильерме Гуэрра войдут в штаб Шварца в "Динамо".
Пепе станет руководителем направления перфоманса — он уже работал в нашем клубе с начала 2020-го по конец 2022 гдао. С февраля 2025-го испанский специалист входил в тренерский штаб казанского "Рубина".
Иван Карандашов работал в основной команде "Динамо" с июня 2020-го по февраль 2026-го, а последние несколько месяцев провёл в "Динамо-2". Гильермо Гуэрра был директором по видеоаналитике бело-голубых в сезоне 2022/2023. Ранее в штаб Шварца вошёл его многолетний ассистент Волкан Булут", — говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".
Напомним, что Сандро Шварц уже тренировал "Динамо" с 2020 по 2022 год. В сезоне 2021/2022 команда под его руководством стала бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги и дошла до финала Кубка России.