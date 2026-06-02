Глушаков: "Зенит" назовут народной командой только в Петербурге

- Петербург — футбольная столица России? А вы спросите российских болельщиков, что они думают по этому поводу. Уверен, большинство скажет, что "Спартак" — народная команда, а футбольная столица в Москве.
Так считают по всей России, а "Зенит" народной командой назовут только в Петербурге. Я с этим мнением полностью согласен, - приводит слова Глушакова Sport24.
По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" стал чемпионом России - сине-бело-голубые завоевали золотые медали в седьмой раз за последние восемь лет. Московский "Спартак" занял четвертое место, также красно-белым удалось одержать победу в Кубке России, обыграв в Суперфинале турнира "Краснодар".
Денис Глушаков выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", также он был игроком "Пари НН", костромского "Спартака", армянского "Урарту". Осенью 2025 года экс-полузащитник сборной России объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.