Галямин считает, что с Игдисамовым ЦСКА было легко договориться по контракту

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером армейской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
С 4 мая до конца сезона 2025/2026 Игдисамов был исполняющим обязанности главного тренера, а 1 июня его утвердили в должности без приставки "и.о.".

"Назначение Игдисамова главным тренером ЦСКА — это не риск. С ним проще договориться об условиях контракта, он знаком с нашим чемпионатом.

Лично для меня возраст и национальность не играют никакой роли. Есть тренеры квалифицированные и неквалифицированные. Пока мы не знаем, каким тренером будет Игдисамов, но ему надо было дать шанс", — отметил Галямин в беседе с Metaratings.

В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на пятом месте в Премьер-Лиге. В Кубке России команда под руководством Игдисамова уступила "Спартаку" (0:1) в финале Пути регионов. Контракт со специалистом подписан по схеме "2+2".

