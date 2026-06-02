Галямин считает, что с Игдисамовым ЦСКА было легко договориться по контракту

"Назначение Игдисамова главным тренером ЦСКА — это не риск. С ним проще договориться об условиях контракта, он знаком с нашим чемпионатом.
Лично для меня возраст и национальность не играют никакой роли. Есть тренеры квалифицированные и неквалифицированные. Пока мы не знаем, каким тренером будет Игдисамов, но ему надо было дать шанс", — отметил Галямин в беседе с Metaratings.
В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на пятом месте в Премьер-Лиге. В Кубке России команда под руководством Игдисамова уступила "Спартаку" (0:1) в финале Пути регионов. Контракт со специалистом подписан по схеме "2+2".