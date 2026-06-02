Мусаев разобрал ключевое поражение от "Динамо" в РПЛ

- У меня нет ответа [что и почему пошло не так], потому что игра с "Динамо" в целом по качеству складывалась достаточно хорошо. Мы повели в счёте, потом пропустили несвойственный для себя, очень простой гол. Возможно, в этом эпизоде Никите Кривцову не хватило навыков флангового футболиста.
Он немножко упустил Касереса, дал ему сделать прострел. И в штрафной немного неправильно позиционно сыграли два центральных защитника. Диего Коста должен был успевать сблизиться и помочь Кривцову, а он остался в полупозиции. Тормена упустил Тюкавина. Но это рабочие моменты. Они бывают в каждом матче, - цитирует Мусаева "Чемпионат".
В 29 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2, забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Константин Тюкавин и Иван Сергеев, в составе южан - Дуглас Коста. После поражения краснодарцы опустились на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, уступив лидерство "Зениту".
По итогам сезона-2025/26 команда Мурада Мусаева стала серебряным призером чемпионата страны, набрав 66 баллов в 30 встречах. Сине-бело-голубые стали чемпионами России с 68 очками в своем активе. Напомним, что петербуржцы стали чемпионами страны в седьмой раз за последние восемь лет.