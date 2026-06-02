Губерниев оценил решение руководства ЦСКА назначить Игдисамова главным тренером

"Потенциал Игдисамова очевиден. Руководство ЦСКА выбрало единственно правильное решение. Желаю всяческих удач Игдисамову, он уже вырос как тренер, а мы должны доверять своим.
Приглашать очередного "прости, господи", чтобы платить ему кучу денег при расторжении контракта — не наш путь. Браво, руководство ЦСКА", — отметил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".
Под руководством Дмитрия Игдисамова ЦСКА провёл 3 матча — обыграл в чемпионате "Пари НН" (2:1) и "Локомотив" (3:1), а также уступил "Спартаку" (0:1) в финале Пути регионов Кубка России. Контракт Дмитрия Игоревича с армейским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления ещё на два года.