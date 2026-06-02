По данным Clarin, Барко взамен продления трудового соглашения с красно-белыми запросил годичную аренду в аргентинский "Индепендьенте", воспитанником которого является.
Главная причина желания футболиста уехать в Аргентину связана с тем, что он хочет быть ближе к своей дочери и активно работает над поиском решения, которое устроит всех. Отмечается, что такое предложение рассматривается как выгодный вариант для "Спартака", хотя ранее клуб отклонил предложение "Индепендьенте" о трансфере Барко.
Текущий контракт Эсекьеля со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 16 млн евро. В сезоне 2025/2026 Барко провёл за "Спартак" 37 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач.
Стало известно условие для продления контракта Барко со "Спартаком" — источник
Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко выразил готовность продлить контракт с московским "Спартаком" при выполнении одного очень нетипичного условия.
