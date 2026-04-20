Умяров ответил, готов ли он стать капитаном "Спартака".

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал, готов ли он стать капитаном красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Умярова, на него не влияет капитанская повязка.

- Ни капли ни чувствую на себе больше ответственности. Она как была, так и есть, и будет.
Я уже неоднократно говорил, что с повязкой я или нет, на меня это никак не повлияет, - приводит слова Умярова "Чемпионат".

Наиль Умяров является футболистом основного состава московского "Спартака" с января 2019 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 32 встречах во всех турнирах и отметился четырьмя голевыми передачами.

После 25 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 набранными очками в своем активе.

