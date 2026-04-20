Червиченко: "Спартак" может сделать "Зенит" чемпионом

"Спартак" сейчас на ходу и может сделать "Зенит" чемпионом, отобрав очки у "Краснодара". Очень смешной чемпион у нас будет в этом случае.Они еле-еле обыграли махачкалинское "Динамо". Бедным динамовцам пришлось самим себе забивать. Если "Зенит" выиграет титул, это будет самое несуразное чемпионство за последние лет десять", - сказал Червиченко Metaratings.
В четверг, 23 апреля, состоится матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
На данный момент "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. "Краснодар" находится на второй строчке с 54 баллами в своем активе.