Слишкович - о слухах про Батракова в "ПСЖ": агенты так поднимают цену своим игрокам

- Верите ли в возвращение России в еврокубки? О наших игроках говорят в Европе - скауты "ПСЖ" приезжали за Батраковым...
- Я думаю, это работа агентов. Они так поднимают цену своим игрокам, - сказал Слишкович "Спорт-Экспрессу".
Ранее в СМИ появилась информация, что парижский клуб заинтересован в трансфере Алексея Батракова.
Российский футболист выступает в основной команде московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за красно-зеленых атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость Батракова по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.