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Слишкович - о слухах про Батракова в "ПСЖ": агенты так поднимают цену своим игрокам

Бывший тренер "Спартака" высказался об информации про интерес "ПСЖ" к Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"
Владимир Слишкович предполагает, что слухи про интерес "ПСЖ" к футболисту являются работой агентов.

- Верите ли в возвращение России в еврокубки? О наших игроках говорят в Европе - скауты "ПСЖ" приезжали за Батраковым...

- Я думаю, это работа агентов. Они так поднимают цену своим игрокам, - сказал Слишкович "Спорт-Экспрессу".

Ранее в СМИ появилась информация, что парижский клуб заинтересован в трансфере Алексея Батракова.

Российский футболист выступает в основной команде московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за красно-зеленых атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость Батракова по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

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